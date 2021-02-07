Bir haberimize daha erişim engeli getirildi
15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirirdiği gerekçesiyle ifadeye çağrılması haberimize de erişim engeli getirildi.
15 Temmuz Hakkaniyet Ocakları Genel Başkanı Ufuk Yegin, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’nın mütevelli heyeti üyeleri arasında yer alan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirirdiği gerekçesiyle ifadeye çağrıldı.
Gazetemizin buna ilişkin 23 Ocak’taki haberine “kişilik hakları ihlali” gerekçesiyle Artvin Sulh Ceza Hâkimliği’nin 4 Şubat’taki kararı ile erişim engeli getirildi.
Ufuk Yegin, erişim yasağının “şaşırtıcı ve ilginç olduğunu” belirterek “Konuşmanın içeriğindeki her şeyi belgeleriyle ispat ettim, savcının önüne koydum. Soruşturmanın ilerleyeceğini düşünmüyorum. Bazı güçler, anladığım kadarıyla ‘Buna yasak koyalım da yayımlanmasın’ diye çözüm düşünmüşler. Üzüntü verici. Bazılarının tövbesi muteber, ‘Tövbe ettim geçmişimi sildim’, ancak bazılarının muteber değil gibi bir anlayış ortaya çıkıyor” dedi.
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