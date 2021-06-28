Bir haberimize daha erişim engeli getirildi

İzmir’de yaşayan ve 5 yaşındaki çocuğunu istismar ettiği adli tıp raporlarıyla kanıtlanan AKP eski Selçuk Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt'ın tutuklandığını belirttiğimiz haberimize erişim yasağı getirildi.

Nagihan Yılkın
28 Haziran 2021 Pazartesi, 17:44
Bir haberimize daha erişim engeli getirildi
Abone Ol google-news

İzmir’de yaşayan, 2 ve 5 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi AKP eski Selçuk Gençlik Kolları Başkanı Refik Yakıt, öz çocuğuna cinsel istismarda bulundığu adli tıp raporlarıyla kanıtlandı. Şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve Selçuk Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

10 Haziran 2021 tarihinde yer verdiğimiz 'Öz oğluna istismarda bulunan AKP'li eski Gençlik Kolları Başkanı baba tutuklandı' başlıklı haberimize Selçuk Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim yasağı getirildi.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler