Bir haftada 9 intihar! CHP'li Mahmut Tanal TBMM'yi göreve çağırdı

20 Nisan 2021 Salı, 19:23

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ile milletvekili arkadaşları, memleketi Şanlıurfa’da son günlerde peş peşe yaşanan intihar vakalarının nedenlerinin araştırılarak, çözüm önerilerinin belirlenmesi için Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. Tanal ile vekil arkadaşlarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinde, Şanlıurfa’da işsizliğin ayyuka çıktığına dikkat çekildi. Şanlıurfa’da işe alımlarda, atamalarda torpil ve kayırmacılık iddialarına yer verilen önerge gerekçesinde, kentte sorunsuz alanın neredeyse bulunmadığına işaret edildi.

İşte CHP'li Mahmut Tanal'ın verdiği araştırma önergesi:

SON BİR HAFTADA 9 İNTİHAR

CHP’li Mahmut Tanal ile vekil arkadaşlarının imzasını taşıyan, Şanlıurfa’daki intiharların acilen araştırılması gerektiğinin vurgulandığı Meclis Araştırması önergesinin gerekçesinde şu detaylar yer aldı: Şanlıurfa ilimiz, son günlerde ardı ardına yaşanan intihar vakalarıyla sarsılmaktadır. Şanlıurfa’da sadece son bir haftada 9 kişinin intihar ettiği bilgisi medyada yer almıştır. Medyaya yansımayan intihar vakaları da hesaba katıldığında durumun vahameti açık bir şekilde anlaşılacaktır.

"İŞSİZLİK HAD SAFHADA"

Peş peşe gelen intihar haberleriyle sarsılan Şanlıurfa, 2 milyonu aşan nüfusuyla günden günde adeta yoksullaştırılan bir kentimizdir. Kamuoyunda “GAP’ın Başkenti” olarak bilinen Şanlıurfa’da işsizlik had safhadadır. Kentteki istihdam olanakları son derece sınırlıdır. Eleştirilerin odağındaki TÜİK’in açıkladığı 2020 yılı İş Gücü İstatistikleri’ne göre dahi Türkiye’de en düşük iş gücüne katılma oranı, Şanlıurfa’nın Diyarbakır’la birlikte dahil olduğu TRC2 Bölgesi’nde ölçülmüştür.



"ATAMALAR VİCDANLARI YARALAMAKTADIR"

Peygamberler ve medeniyetler şehrinde gençler işsiz, mutsuz ve umutsuz durumdadır. Sokak röportajlarında mikrofon uzatılan Şanlıurfalı gençler, eğitimlerine, donanımlarına rağmen işsiz dolaştıklarını, kentte torpili, tanıdığı olmayanın işe giremeyeceğini dile getirmektedir. Nitekim Şanlıurfa’da liyakat kriterleri ötelenerek, akrabalığa, parti mensubiyetine, yandaşlığa, dayalı gerçekleştirilen personel alımları, atamalar vicdanları yaralamaktadır. Kendi memleketlerinde gelecek hayalleri kuramayan Şanlıurfalı gençler, çalışmak için başka illerin yolunu tutarak ekmek derdine düşmektedir.

"TARLALARINI BIRAKIP MEVSİMLİK TARIM İŞÇİSİ OLUYORLAR"

Verimli, bereketli topraklarına, geniş arazilerine rağmen tarım ve hayvancılığın bitme noktasına getirildiği Şanlıurfa’da vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanına mevsimlik tarım işçisi olarak gitmektedir. Ak Parti iktidarının yanlış politikaları yüzünden, tarımsal sulamada kullanılan elektrik faturaları, sulama giderleri nedeniyle borç bataklığına sürüklenen, kendi tarlasını boş bırakmak zorunda kalıp mevsimlik tarım işçisi kervanına katılan Şanlıurfalılar, gurbet ellerde sağlıksız koşullarda, karon tokluğuna çalışmaktadır. Şanlıurfa’da giderek yaygınlaşan mevsimlik tarım işçiliği dolayısıyla aileleriyle birlikte göç eden binlerce çocuk ve öğrenci, eğitimden, okullarından mahrum kalmaktadır.

"YAŞAM KALİTESİ DÜŞÜK"

Şanlıurfa’da sorunsuz alan neredeyse bulunmamaktadır. Altyapı ve ulaşım eksikliği, temiz içme suyundan yoksunluk, sık sık tekrarlanan, uzun süreli elektrik kesintileri, eğitim ve sağlık hizmetlerinden yoksunluk ile ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve yoksulluk birleşince Şanlıurfa’da yaşam kalitesi iyice düşmektedir.

SURİYELİ SIĞINMACILAR

Şanlıurfa yine kalabalık nüfusuyla birlikte 450 bin Suriyeli sığınmacıya da ev sahipliği yapmaktadır. Şanlıurfa, sığınmacı yükünü taşıyamaz durumdadır. Yerli nüfusa eklenen Suriyeli sığınmacılarla birlikte Şanlıurfalıların kamu hizmetlerine, sağlığa, eğitime, temel ihtiyaçlara, makul ücretli iş olanaklarına ulaşımı daha da zorlaşmıştır.

"ACİLEN MECLİS TARAFINDAN ARAŞTIRILMALI"

19 yıllık Ak Parti iktidarında giderek gerileyen, deyim yerindeyse açlığa mahkum edilen Şanlıurfa’daki intihar olaylarının ivedilikle TBMM tarafından araştırılması gerekmektedir.Araştırma önergemizin kabul edilerek Meclis bünyesinde bir araştırma komisyonunun kurulmasıyla kentte son günlerde yaşanan intihar vakalarının nedenleri, intiharların işsizlikle, yoksullukla, adil olmayan yönetim anlayışıyla, temel ihtiyaçlardan, kamu hizmetlerinden mahrum bırakılmakla bağlantısı tespit edilebilecektir.