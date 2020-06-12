Bir HES çalışması da Kütahya’da

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Kütahya’daki Dola Deresi üzerinde yapılması planlanan Karaköy Regülatörü ve HES için 2013’te Aknil Enerji Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne üretim lisansı verilmişti. Projeye yönelik 2020’nin ocak ayında ise su kullanım hakkı anlaşması imzalanmıştı.

Resmi Gazete’de önceki gün yayımlanan karar ile projeye yönelik Domaniç ilçesine bağlı Karaköy ve Çokköy köylerindeki çok sayıda parselde “acele kamulaştırma” kararı verildi. ÇMO Ankara Şube Başkanı Ahmet Kırmızı, Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, söz konusu projeye ilişkin “ÇED gerekli değildir” kararı verildiğini belirtti.

Projenin, dere kenarına paralel ilerlediğini aktaran Kırmızı, proje ile ağaç kesilmeyeceği, kesilmesi zorunlu olduğunda da kesilecek ağaç sayısının 5 katı kadarının dikileceği taahhüdünün verildiğini kaydetti.

Kırmızı, HES’lerin genel olarak yapıldığı bölgeyi olumsuz etkilediğini kaydederek “Yetkililerin, HES’e ihtiyaç olup olmadığını değerlendirdiğini düşünüyoruz. Projeye, gerekli olduğu düşünüldüğü için izin verildiğine inanmak istiyoruz. Sürecin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.