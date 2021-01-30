Bir HES de Turnasuyu’na
Ordu Turnasuyu ilçesinde büyük bir havzaya hayat veren Turnasuyu Irmağı üzerine kurulması planlanan HES projesi tepki çekti.
Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen “Turnasuyu Enerji Grubu, Kırma-Eleme Tesisi ve Hazır Beton Tesisi Projesi” toplantısına katılan Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, projeyle ilgili kaygılarını dile getirdi. Projedeki eksiklikler nedeniyle değerlendirmeler ileri bir tarihe ertelenirken süreci takip ettiğini söyleyen Ulaş Tepe, şu açıklamayı yaptı: “Turnasuyu Vadisi, Türkiye’de en fazla kivi üretiminin gerçekleştiği alanlardan bir tanesidir. Havza içerisinde yer alan kırsal mahallelerin yanı sıra Gülyalı ilçesinin temiz içme suyu temini ırmak üzerinde bulunan kuyulardan sağlanmaktadır. İdeal yürüyüş rotaları, kamp ve mesire alanlarıyla Ordu turizmi için büyük bir potansiyele sahiptir. Turnasuyu’na HES felaketimiz olur. Projeden vazgeçilmesi için mücadelemiz devam edecek.”
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