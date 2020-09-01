01 Eylül 2020 Salı, 06:00

Birayı sadece bir içecek olarak düşünmeyin, arkasında kocaman bir çiftçi ailesi var. Biranın ana maddelerinden, aroma veren ve tazeliğini koruyan şerbetçiotu bir ilçenin geçim kaynağı. Türkiye’de ilk şerbetçiotu yetiştirme denemeleri 1930’lu yıllara kadar gidiyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Türkiye’de şerbetçiotunun yetiştiği tek bölge. Şu anda Anadolu Efes öncülüğünde 6 bin 500 nüfuslu Pazaryeri’nde yıllık 11 milyon TL’lik şerbetçiotu ekonomisi yaratılmış durumda. Anadolu Efes, Türkiye’de üretilen şerbetçiotunun tek alıcısı. Çiftçilerle sözleşmeli alım modeliyle çalışıyor ve 10’ar yıllık alım garantisi sunuyor. Bölgede 700’ü aşkın çiftçi şerbetçiotu üretiyor.

Ekim-kasım ve mart-nisan aylarında yapılıyor. Hasat ise ağustos sonu, eylül başı... Bu yılki şerbetçiotu hasadına Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş ve Anadolu Efes Teknik Direktörü Koray Anar ile tanıklık ettik.

110 MİLYON TL’LİK ALIM

Tuğrul Ağırbaş’ın verdiği bilgilere göre, Anadolu Efes şerbetçiotu ile ilgili çalışmalarına 1970’li yıllarda Pazaryeri’nde başladı. Anadolu Efes 2000’li yıllarda 709 dekar olan şerbetçiotu dikim alanını günümüzde 1500 dekara yükseltti. Ağırbaş, Anadolu Efes’in şu anda tescilli 7 şerbetçiotu çeşidinin bulunduğunu 38 farklı şerbetçiotu çeşidi üzerindeki Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Ağırbaş, şu anda ihtiyaç duydukları şerbetçiotunun yüzde 40’ını ithal ettiklerini belirterek Pazaryeri’nden ürettikleri şerbetçiotunu ise ihraç etmeyi hedeflediklerini aktardı.

Ağırbaş, “Türkiye’de maltlık arpa tohumu üreten ilk yerli firmayız. Kendine ait 2 Malt Üretim Tesisi ve bir Şerbetçiotu İşleme Tesisi bulunan tek bira şirketiyiz. Yıllık ortalama 110 milyon TL’lik tarımsal hammadde alımı yapıyoruz” diye konuştu.

İLK DENEME AOÇ’DE

Türkiye’de ilk şerbetçiotu yetiştirme denemeleri Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) bira fabrikası kurulmasından sonra yapıldı. 1935’te Avrupa’dan Çekoslovak orijinli şerbetçiotları getirtildi fakat yetiştirme denemeleri başarıya ulaşmadı.

Türkiye’de 1955 yılında Tarım Bakanlığı’na şerbetçiotu yetiştirmesi için görev verildi ve bir şerbetçiotu komitesi kuruldu. 1956’da 4 yabancı ülkeden 14 çeşit şerbetçiotu pençesi getirildi. Tarım Bakanlığı tarafından yapılan denemelerde Bilecik ilinde tarımının yapılmasına karar kıldı. Üretilen şerbetçiotlarından örnekler Belçika Milli Şerbetçiotu Enstütüsü’nde ve Münih Teknik Üniversitesi Teknik Fakültesi’ndeki analizlerde olumlu sonuçlar alındı.

‘TARIM ŞİRKETİYİZ’

Anadolu Efes biralarının hammaddelerinin su, maya, arpa ve şerbetçiotundan oluştuğunu yani yarısının topraktan geldiğini dile getiren Ağırbaş şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz sadece bir bira şirketi değil, aynı zamanda tarım şirketiyiz. Anadolu Efes’in geliştirdiği 17 arpa tohumu ve 7 şerbetçiotu çeşidi bulunuyor” dedi.

200 FUTBOL SAHASI KADAR

Pazaryeri’nde müzik eşliğinde yapılan hasat etkinliğinde verilen bilgiye göre, 1 dekarlık alanda 450 adet şerbetçiotu bitkisi yer alıyor. Toplam şerbetçiotu dikim alanı ise 200 futbol sahası büyüklüğünde.