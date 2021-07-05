Bir insan ne kadar uzun yaşayabilir? 21’nci yüzyılda yeni rekorlar

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 00:00

110 yaşına ve daha ötesine kadar yaşayan çok az insan var. Dünyanın en yaşlı insanı Fransa’da yaşayan ve 1997 yılında öldüğü zaman 122 yaşında olan Jeanne Calment’di. Dünyanın en yaşlı insanı, şimdilik Japonya’da yaşayan 118 yaşındaki Kane Tanaka.

Washington Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışmaya göre böylesine uzun ömürler, yüzyılın sonu itibarıyla yavaşça artmaya devam edecek. Yapılan tahminler, 125 ve hatta 130 yıllık bir ömrün mümkün olduğunu gösteriyor.

30 Haziran’da Demographic Research bülteninde yayımlanan yeni çalışmada, insan ömrünün uç noktaları istatistiksel modelleme yardımıyla inceleniyor. Yaşlanmaya yönelik devam eden araştırmalar, gelecekteki tıbbi ve bilimsel keşiflerin çeşitli yönleri ile nispeten ufak miktarda insanın 110 yaş veya daha ötesine doğrulanabilir şekilde ulaşmasıyla beraber uzmanlar, ölümde bildirilen en yüksek yaşın muhtemel sınırlarını tartışıyor. Bazılarına göre hastalık ve temel hücre bozulması insan ömründe doğal bir sınır oluştururken, diğerleri rekor yaşlara ulaşan kişilerin gösterdiği üzere bir sınır olmadığını iddia ediyor.

Kaynak: Popular Science Türkiye