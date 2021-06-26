Bir kadın hareketi daha TBMM komisyonuna katılmayacak

26 Haziran 2021 Cumartesi, 14:41

Türk Kadınlar Birliği, TBMM’deki ‘Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katılmama kararı aldı.

Türk Kadınlar Birliği tarafından yapılan açıklamada, ''Ülkemizin en büyük kadın örgütlenmesi olan Türk Kadınlar Birliği kurulduğu günden beri (1924) eşitlik mücadelesi veren ilk ve tek dernektir. Derneğimiz bugüne kadar kadın hakları alanında kazanılmış tüm yasal düzenlemelerde ve şiddetle mücadelede gerek fiilen, gerekse bilgi birikimi yoluyla öncü olmanın yanı sıra, TBMM çatısı altında kurulan komisyonlarda da deneyimlerini paylaşmaktan geri durmamıştır'' denilerek TBMM’deki ‘Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu’na katılmama kararı şu şekilde sıralandı:

- Vazgeçmediğimiz ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadelede en büyük güvencemiz olan İstanbul Sözleşmesine karşı olanlarla birlikte, hukuka aykırı çekilme beyanına dair ses çıkarmayanların;

- Yayınlarının çoğunu 6284 sayılı yasayı ve kadın örgütlerini hedef göstermek olarak belirleyen ve devamında kadına yönelik şiddet suç ve suçlularını öven bazı medyanın;

- Çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin ağır bir şiddet ve suç olduğu gerçeği ortadayken bu anlayışı meşrulaştırmak isteyenlerin;

- Şiddetin ortadan kaldırılması için, Anayasa hükmü de olan eşitliğin sağlanmasının ön koşul olduğu bilinmesi gerekirken, kadın erkek eşitliğine inanmayanların ve ayrımcılığı savunanların;

- Kadını birey olarak kabul etmeyip, konumunun aile içinde belirlenmesini ve onun sadece eş/anne olarak tanımlanmasını vaaz edenlerin;

- En önemlisi kadın katliamlarına haklı gerekçe bulma gayreti içinde olanların da komisyona davet edildiklerini öğrenmiş olmamız nedeniyle;

97 yıllık tarihimizde eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile taçlanmış adımızın yan yana yazılmasına izin vermek istemiyoruz.''