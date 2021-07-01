‘Bir Kadın Uyanıyor’
Samsun Düşevi Oyuncuları, “Bir Kadın Uyanıyor” adlı oyunla sahnelere dönüyor.
Düşevi Oyuncuları “Bir Kadın Uyanıyor” adlı oyunu 7 Temmuz’da Gümüşhane Açıkhava Tiyatro Festivali’nde sergileyecek. 8-9 Temmuz tarihlerinde de Ordu Devlet Tiyatroları Sahnesi’nde Ordulu sanatseverlere sergileyecek.
“Bir Kadın Uyanıyor” adlı oyunu Sevilay Saral yazı. Aysel Yıldırım’ın yönettiği oyunda Ferda Kaynar oynuyor.
Gerçek yaşanmış bir hikayeden
yola çıkılarak yazılan oyunda, bir kadının evliliği sürecinde, kocası ile yaşadıkları değişimi ve başından geçen
tatsız olayları anlatıyor
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