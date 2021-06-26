Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi 1. yılını kutluyor: 'Sektör emekçileriyle dayanışma dolu bir yıl!'

26 Haziran 2021 Cumartesi, 17:13

Pandemi döneminin başından bu yana Türkiye’nin her bölgesinden tiyatro emekçilerinin hak temelli mücadelesini, kamu kurumları nezdinde sektörün diğer STK’larıyla birlikte yürüten 'Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi' 1 yaşında.

İnisiyatif, tiyatro emekçilerinin var olan sorunlarının bu dönemde bir yaşam mücadelesi haline gelmesi sebebi ile koşulsuz, çıkarsız, biatsız bir şekilde, demokratik bir ortamda konuşabilmek ve kolektif hareket edebilmek için çeşitli etkinlikler düzenledi, gündeme ilişkin bildiriler yayımladı.

Sosyal ve ekonomik sorunları telaffuz edebilmek için çalışan sayısı, salon sayısı ve büyüklükleri vb. rakamsal verilere dayalı sektör envanterini çıkarttı. Sorunların bir kısmını muhataplarına aktarabildi; bazılarını da aktarmak ve sonuç almak yönünde mücadeleye devam ediyor.

Koronavirüs pandemisinin ilanından hemen sonra, kamu otoritelerinden , tiyatro emekçilerinin taleplerini içeren Tiyatromuz Yaşasın İmza Kampanyası’nın takipçisi olma amacıyla oluşturulan Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, ortak meslekî sorunlar üzerinde düşünmek, tartışmak, kamu ve kamuoyu nezdinde dile getirmek ve hak temelli savunuculuğunu yapmak üzere çalışmalarına bir yıl önce başladı. İnisiyatif, kat ettiği adımları ve yol haritasını kamuoyuyla paylaşmak üzere bir bülten yayımladı. Bültende tiyatro emekçileri için talepler yeniden sıralandı.

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nin 1. yılında duyurduğu talepler şu şekilde:

Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi, hak temelli mücadelesini aynı prensiplerle; hep birlikte öğrenerek, tartışarak, çoğalarak, kazanımlar elde ederek sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonu ile ilerlediğimiz bu aşamada; mesleğimiz ile ilgili 7 maddeden oluşan taleplerimizin altını bir kez daha çiziyoruz: