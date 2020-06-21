Bir kralın sarayları ve şatoları

21 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Neuschwanstein, belki de Avrupa’nın en güzel şato sarayı! Bavyera Kralı II. Ludwig insanlarla bir arada değil, kendi yarattığı düşler dünyasında yaşamış, içine kapanık, utangaç, ancak kendini hep en büyük hissetmiş bir kral. İnsanlardan uzak olmayı yeğlediği için masalımsı bu sarayın duvarları ardına çekilmiş.

Zamanla onun yaşamından rahatsız olmaya başlayan yakın çevresi, bir doktor heyetinin verdiği “psikolojik yetersizlik” raporuyla Bavyera’yı artık idare edemeyeceğine inandıkları kralı tahtından indirmiş, sarayından atmış. “Bana komplo yapıyorlar” diyen II. Ludwig, Starnberg Gölü’ndeki Berg şatosuna sürülmüş. Kısa süre sonra da gölde ölüsü bulunmuş. Ölmüş mü, öldürülmüş mü? Bu günümüze dek yanıtlanamamış bir soru. Düşler dünyasının kralı ardında büyük borçlar bırakarak yaşama veda etmiş.

ALTIN KAPLI ODA...

Münih’le Salzburg arasındaki Chiemsee, Güney Bavyera’nın güzel göllerinden biri. Burayı çekici yapan Kral II. Ludwig’in ölümünden kısa süre önce yaptırdığı Herrenchiemsee Sarayı. Versay’dan etkilenmiş yapıda 98 metre uzunluğundaki görkemli tören salonu, ikinci kata çıkan merdivenler ve kralın her yanı altın kaplama yatak odası göz kamaştırıyor. II. Ludwig bu sarayda yaşamının sadece on gününü geçirmiş!

Ölümünden birkaç ay önce Tirol yöresinin şirin göllerinden Plansee kıyılarına Pekin’deki “Kış Sarayı”nı anımsatan bir saraycık kondurmayı planlamış. Gerçekleştiremediği başka bir yapı da Avusturya sınırındaki Garmisch’in kuzeyinde, Linderhof Sarayı’nın yakınlarında plandığı, Bizans saraylarını andıran büyük saraydır.

İNSANLARINDAN KAÇAN KRAL...

II. Ludwig’in başka sarayları da var. Bavyera Alpleri’nin çevrelediği Ammergau yöresindeki Linderhof onun en çok sevdiği sarayı idi. Olağanüstü dağ manzarasıyla ünlü sarayın hemen hemen bütün odaları altın kaplı. İnsanlarından kaçan genç kral, hayranı olduğu ünlü besteci Richard Wagner’in “Tannhäuser” operasındaki dev mağaranın benzerini sarayın bahçesine yaptırmış.

Yine aynı yörede, Schachen tepesine kondurttuğu, 3 bin metrelik Zugspitze ve Avusturya Alpleri manzaralı “kral evi” de düşsel bir yapı. Birinci katın rengârenk odaları şark saraylarını andırıyor. Korona kısıtlamaları azalınca Berchtesgaden yakınlarındaki dostlarımızı ziyarete gittik.

Yolda Chiemsee Gölü’ne uğradık, II. Ludwig’in sarayını gezdik. Diğerlerini daha önce görmüştük, Herrenchiemsee Sarayı’na sıra bu kez geldi. Başka bir “cevher” de Obersalzberg tepesinde! Buralara kadar gelip de tekrar oraya çıkmamak olmazdı. Almanya-Avusturya sınırında, iki bin metreye yaklaşan bu tepenin 1933’ten bu yana kötü bir ünü var. Hitler, Almanya’da başa geçer geçmez Obersalzberg’deki tüm yapılara el koymuştu. Mülkünü satmak istemeyenleri “toplama kamplarına gönderirim” tehdidiyle inatlarından vazgeçirtmişti. Ona “halkın başbakanı” denmesini isteyen Hitler, bu tepeye kendi çizdiği planlara göre dev bir karargâh oturtmuştu.

“Führer” ülkeyi ve savaşı uzun yıllar buradan yönetmiş, ülkeler arası politikacılarla, diplomatlarla görüşmelerini burada yapmıştı. Yükseklik neredeyse 2 bin metre. İnanılmaz bir manzara, dimdik yükselen yamaçlar silme çam ormanlarıyla kaplı, aşağılarda, suları yemyeşil Königsee, pırıl pırıl dereler. Çok ötelerde Salzburg, ufukta Alp dorukları... Uçurumun bağrına saplanan bu “kartal yuvası”nda Hitler ,yanında Eva’sı keyif çatıp çayını yudumlarken kafasından kim bilir ne “kötülükler” geçiriyordu?

Megaloman kime denir? Kendini herkesten üstün gören kişiye! Onun temelinde çok güçlü ve bastırılmış bir aşağılık kompleksi vardır. İnsanlık tarihinin gelmiş gelmiş en büyük megalomanlarından biri Adolf Hitler’di. Psikiyatristlere göre Kral II. Ludwig de Hitler gibi iki ruhluydu. Onlar yakın çevreleri için kolay anlaşılmaz insanlardı. “Ben kendim için de, başkaları için de gizem dolu bir insanım”, genç kralın ünlü bir sözüdür.

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