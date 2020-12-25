Bir 'külliye' de Binali Yıldırım'ın eşine: 6 yaş altı çocuklara dini eğitim verilecek
İstanbul Kartal'da AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım adına yapılan "Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camisi"nin açılışı yapıldı. Camide açılacak Kuran kursunda 6 yaşın altındaki çocuklara da dini eğitim verilecek.
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım adına İstanbul'un Kartal ilçesinde "Öğretmen Semiha Yıldırım Külliyesi ve Hicret Camisi" inşa edildi.
Açılışta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte Binali Yıldırım da yer aldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, "güzel bir vesileyle bir araya geldiklerini" dile getirerek, "Uzaktan yakından gelen bütün dostlara teşekkür ediyoruz. Dinimizin ilk emri 'Oku'. Beşikten mezara kadar ilim öğrenme bizim için hep tavsiye edilmiştir." dedi.
"Burası küçük bir külliye" diyen Yıldırım, "Camisiyle Kur'an kursuyla, burada bu bölge öncelikli olmak üzere 4-6 yaş grubu yavrularımız Kur'an-ı Kerim'i ve temel bilgileri öğrenecek. Aynı zamanda da okullarında müfredata uygun olarak gereken derslerine devam edecekler" diye konuştu.
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