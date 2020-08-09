Bir Kurt Cobain biyografisi
İlkgençlik yıllarındayken Kurt Cobain bir arkadaşına şöyle demiş: ‘Ben çok önemli bir müzisyen olacağım, kendimi öldüreceğim ve fiyakalı bir kapanışla göçüp gideceğim.’ Deneyimli müzik yazarı Charles R. Cross’un Cennetten de Ağır adlı biyografi çalışması; yalın anlatımıyla Cobain'in çok da uzak olmayan bir geçmişte tam olarak bunu nasıl yaptığını aktarıyor. Kurt Cobain’in sanatının hem büyük şöhretini hem de onu yıldıran ıstırabı ortaya koyan kitap; dört yüzün üzerinde görüşmeye, dört yıllık araştırmaya, Cobain'in yayımlanmamış günlüklerine, şarkı sözlerine, aile fotoğraflarına ve çok sayıda belgeye dayanarak yazılmış.
“Eşsiz, şahane bir portre. Cross, Cobain’in son
saatlerini harikulade bir dille, nefis bir sürükleyicilikle betimliyor. [...]
Bölümün sonuna geldiğimde ellerimi yüzüme gömmüştüm, gözyaşlarıma hâkim
olamıyordum.”
The Globe and Mail
“Gerçekler konusunda çok hassas davranan Cross,
Nirvana'nın tarihteki yerini uzun süredir sarsan dedikoduları, abartıları ve komplo
teorilerini büyük ölçüde yıkıyor... Belki de Cobain'in ruhu sonunda biraz huzur
bulabilir.
The Miami Herald
Kurt
Cobain’in Nisan 1994’te kendi yaşamına son vermesinin üzerinden yirmi altı yıl
geçti. Cobain’in bu kararı, kısa, öfke dolu ama ilham verici yaşamıyla paralel
bir sondu.
Deneyimli
müzik yazarı Charles Cross, kaleme aldığı sıra dışı biyografi çalışması Cennetten
de Ağır’da; sanatının hem büyük şöhretini hem de onu yıldıran ıstırabı
anlatırken, Cobain’e hayranlığını Seattle müzik sahnesi hakkındaki geniş bilgi
dağarcığıyla birleştiriyor.
Bir
Kurt Cobain Biyografisi: Cennetten de Ağır; dört yüzün üzerinde görüşmeye, dört
yıllık araştırmaya, Cobain'in yayımlanmamış günlüklerine, şarkı sözlerine,
aile fotoğraflarına ve çok sayıda belgeye dayanarak yazılmış.
Kitap,
Kurt Cobain'in Washington eyaletindeki Aberdeen kenti yakınlarında, bir
karavanda geçen çocukluğundan yola çıkıyor ve şöhrete, başarıya, bir kuşağı
kendine hayran bırakışına kadar uzanıyor.
Bir Kurt Cobain Biyografisi: Cennetten de Ağır / Charles R. Cross / Çeviren: Mert Doğruer / Epsilon Yayınevi / 440 s.
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