09 Ağustos 2020 Pazar, 01:26

“Eşsiz, şahane bir portre. Cross, Cobain’in son saatlerini harikulade bir dille, nefis bir sürükleyicilikle betimliyor. [...] Bölümün sonuna geldiğimde ellerimi yüzüme gömmüştüm, gözyaşlarıma hâkim olamıyordum.”

The Globe and Mail

“Gerçekler konusunda çok hassas davranan Cross, Nirvana'nın tarihteki yerini uzun süredir sarsan dedikoduları, abartıları ve komplo teorilerini büyük ölçüde yıkıyor... Belki de Cobain'in ruhu sonunda biraz huzur bulabilir.

The Miami Herald

Kurt Cobain’in Nisan 1994’te kendi yaşamına son vermesinin üzerinden yirmi altı yıl geçti. Cobain’in bu kararı, kısa, öfke dolu ama ilham verici yaşamıyla paralel bir sondu.

Deneyimli müzik yazarı Charles Cross, kaleme aldığı sıra dışı biyografi çalışması Cennetten de Ağır’da; sanatının hem büyük şöhretini hem de onu yıldıran ıstırabı anlatırken, Cobain’e hayranlığını Seattle müzik sahnesi hakkındaki geniş bilgi dağarcığıyla birleştiriyor.

Bir Kurt Cobain Biyografisi: Cennetten de Ağır; dört yüzün üzerinde görüşmeye, dört yıllık araştırmaya, Cobain'in yayımlanmamış günlüklerine, şarkı sözlerine, aile fotoğraflarına ve çok sayıda belgeye dayanarak yazılmış.

Kitap, Kurt Cobain'in Washington eyaletindeki Aberdeen kenti yakınlarında, bir karavanda geçen çocukluğundan yola çıkıyor ve şöhrete, başarıya, bir kuşağı kendine hayran bırakışına kadar uzanıyor.

Bir Kurt Cobain Biyografisi: Cennetten de Ağır / Charles R. Cross / Çeviren: Mert Doğruer / Epsilon Yayınevi / 440 s.