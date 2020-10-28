Bir Lovecraft klasiği; 'Delilik Dağlarında'
H. P. Lovecraft, Antarktika'da kadim bir uzaylı istilasının izlerine ulaşan yapıtı Delilik Dağlarında’yı dönemin önde gelen dergisi Weird Tales'e gönderdiğinde uzun ve inandırıcı olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Bugün ise Amerikan edebiyatının köşetaşlarından birisi olarak görülmekte.
Antarktika'da keşif gezisi yapan bir grup bilim adamı fosil ve organik kalıntılar bulur. Dr. Dyer ve öğrencisi Danforth ana üsse döndüklerinde keşif ekibinden kimilerinin dehşet verici bir şekilde öldürüldüğünü, kimilerinin de kayıp olduğunu görürler; esrarı çözmeye çalışan ikilinin yollan devasa bir şehrin kalıntılarına çıkar. Yakından baktıkça kadim bir uzaylı istilasının izlerini görmeye başlarlar. Ve en korkuncu da bu uzaylılardan bazıları ölümcül ve canlı olabilir... Delilik Dağlarında dönemin önde gelen dergisi Weird Tales'e gönderildiğinde uzun ve inandırıcı olmadığı gerekçesiyle reddedilmişti. Bugün ise Amerikan edebiyatının köşetaşlarından birisi olarak görülmekte.
Delilik Dağlarında / H. P. Lovecraft / Çeviren: Hasan Fehmi Nemli / Alfa Yayınları / 190 s.
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