Bir önceki gün kent birlik toplantısını iptal eden Vali, AKP'nin düzenlediği toplantıda: "Sizi AKP İl Başkanı olarak mı atadılar?"
CHP Milletvekili Gürsel Erol, bir önceki gün yapılması planlanan, ‘Elazığ İçin Birlik Toplantısı’nı iptal eden Vali Erkaya Yırık'ın, bugün de AKP'lilerin düzenlediği toplantıya katılmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Birlik toplantısının, CHP’li Erol’un katılacağını bildirmesi üzerine iki saat kala iptal edildiği öğrenildi.
Dün yapılması planlanan Elazığ İçin Birlik Toplantısı, koronavirüs pandemisi gerekçe gösterilerek az bir süre kala iptal edildi. Cumhuriyet'e konuşan CHP’liler, söz konusu toplantıyı Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un katılacağının öğrenilmesinden 2 saat sonra iptal edildiğini öne sürdü.
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Birlik toplantısını iptal eden Vali Yırık, bugün AKP’lilerin düzenlediği toplantıya katıldı. Toplantının duyurunu AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut duyurmuştu.
Valiye sert sözlerle tepki gösteren CHP’li Gürsel Erol, "Covid-19’u gerekçe gösterip dünkü Elazığ İçin Birlik Toplantısı’nı iptal edeceksiniz; şimdi de mahallelerde sıkış tıkış toplantı yapacaksanız” dedi.
"SİZİ AKP İL BAŞKANI OLARAK MI ATATILAR?"
Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'ne AKP'liler tarafından yapılan ziyarete Vali Yırık'ın da katılmasına CHP'den tepki geldi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Sayın Valim, sizi Elazığ’a Vali olarak mı, AKP İl Eş Başkanı olarak mı atadılar! AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut’un duyurduğu ve AKP İl Başkanı’nın katıldığı bir siyasi toplantıya hangi devlet gelenekleriyle katılırsınız! Makamınıza ve mevkinize uygun davranın, ne bu hal" sözleriyle tepki gösterdi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol
Koronavirüs gerekçe gösterilerek bir önceki gün yapılması planlanan CHP toplantısını iptal eden Valilik kararını hatırlatan CHP'li Erol, "Covid-19’u gerekçe gösterip dünkü Elazığ İçin Birlik Toplantısı’nı iptal edeceksiniz; şimdi de mahallelerde sıkış tıkış toplantı yapacaksanız. Bu resmî bir toplantıysa benim neden haberim yok? Sizi devlet gelenekleri adına uyarıyorum" dedi.
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