Bir Pirandello klasiği

27 Temmuz 2020 Pazartesi, 00:15

Marcantonio Ravì, güzeller güzeli kızı Stellina’yı evlendirmeyi kafasına koymuştur. Müstakbel adayı da yaşlı ve bir o kadar zengin Don Diego Alcozèr’dir. Ancak babanın niyeti başkadır: Bir ayağı çukurda olan Alcozèr ölür ölmez dul kızını bu kez sırasını bekleyen Pepè Alletto’ya verecek ve kızının maddi ve manevi mutluluğunu sağlamış olacaktır. Ne var ki evdeki hesap çarşıya uymaz ve şaşırtmacalı olaylar birbirini kovalar. Pirandello’nun 1902 tarihli ikinci romanı, klasik bir yanlışlıklar komedisi.

Sırasını Bekleyenler / Luigi Pirandello / Çeviren: Neyyire Gül Işık / Can Yayınları / 120 s.