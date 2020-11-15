'Bir Roman Hikayesi' fotoğraf sergisi Taksim Sanat Galerisi’nde açıldı
Özge Ergin’in kişisel fotoğraf sergisi “Bir Roman Hikayesi”, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı’nın destekleriyle Taksim Sanat Galerisi’nde açıldı.
Yaklaşık 10 yıl boyunca İstanbul’daki Roman vatandaşların yaşamlarını görüntüleyen Özge Ergin’in “Bir Roman Hikayesi” isimli kişisel sergisi, Taksim Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.
Serginin danışmanlığını Hacer Foggo, küratörlüğünü ise Işıl Çelik üstlendi.
İstanbul’un binlerce yıllık tarihinin ve kültürün temel aktörlerinden biri olan Romanların yaşamlarını belgeleyen sergi 28 Kasım 2020 tarihine kadar Beyoğlu Metro’da yer alan Taksim Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.
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