'Bir Roman Hikayesi' fotoğraf sergisi Taksim Sanat Galerisi’nde açıldı

15 Kasım 2020 Pazar, 09:10

Yaklaşık 10 yıl boyunca İstanbul’daki Roman vatandaşların yaşamlarını görüntüleyen Özge Ergin’in “Bir Roman Hikayesi” isimli kişisel sergisi, Taksim Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Serginin danışmanlığını Hacer Foggo, küratörlüğünü ise Işıl Çelik üstlendi.

İstanbul’un binlerce yıllık tarihinin ve kültürün temel aktörlerinden biri olan Romanların yaşamlarını belgeleyen sergi 28 Kasım 2020 tarihine kadar Beyoğlu Metro’da yer alan Taksim Sanat Galerisi’nde gezilebilecek.