Bir sağlık işçisi daha Covid-19'a yenik düştü

10 Aralık 2020 Perşembe, 12:28

Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir sağlık işçisinin daha yeni tip koronavirüsüne (Covid-19) yenik düştüğünü duyurdu.

TTB'nin paylaştığı mesajda, "Muğla Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık işçisi olarak görev yapan Bekir KAYA'yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

