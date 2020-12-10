Bir sağlık işçisi daha Covid-19'a yenik düştü

Türk Tabipleri Birliği, Muğla Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık işçisi olarak görev yapan Bekir Kaya'nın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran TTB, Kaya'nın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

cumhuriyet.com.tr
10 Aralık 2020 Perşembe, 12:28
Bir sağlık işçisi daha Covid-19'a yenik düştü
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Türk Tabipleri Birliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bir sağlık işçisinin daha yeni tip koronavirüsüne (Covid-19) yenik düştüğünü duyurdu.

TTB'nin paylaştığı mesajda, "Muğla Fethiye Devlet Hastanesi'nde sağlık işçisi olarak görev yapan Bekir KAYA'yı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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