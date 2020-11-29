Bir sebze meyve yetişmez buralarda

29 Kasım 2020 Pazar, 02:00

Bayındır Ziraat Odası Meclis Başkanı Mümtaz Almışlar, projeye karşı olduklarını belirterek “Tarımın başkenti burası. Kum ocağı açılırsa bir tane sebze meyve yetişmez’’ diye konuştu.

ÇED SÜRECİ

Seryapı şirketi Bayındır’a bağlı Fatih Mahallesi’nde tarım arazileri üzerine “kum, çakıl ocağı ve yıkama, eleme tesisi” projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sürecini 11 Kasım’da başlattığını duyurdu.

Bakanlığa sunulan proje tanıtım dosyasında projenin bedeli 945 bin lira olarak yer aldı. Dosyaya göre proje kapsamında yıllık 30 bin ton kapasite ile kum, çakıl ocağı işletmeciliği yapılması planlanıyor. Proje alanına 800 metre mesafede Fatih Mahallesi, 1.4 kilometre mesafede de Turgutlu Mahallesi yer alıyor. Proje alanına 7 kilometre mesafede ise Bayındır ilçesi bulunuyor.

Proje kapsamında kepçe ve kamyon yapılarak faaliyet gösterileceği belirtiliyor. Küçük Menderes Ovası’nın da bulunduğu bölgede yer alan proje alanının etrafı da tarım alanlarıyla kaplı. Bakanlık, projeyle ilgili kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.

‘EL BOMBASI KOYMAK GİBİ...’

Gazetemize konuşan Bayındır Ziraat Odası Meclis Başkanı Mümtaz Almışlar, Bayındır’ın tarımın başkenti olduğunu belirterek ocağın bölgeye zarar vereceğini söyledi.

Almışlar, özetle “Tarım arazilerinin yüzde 80’inde pırasadan lahanaya, karpuzdan domates bibere kadar her şey yetişiyor. Buraya kum ocağı açılmasına izin verilirse hepsi zarar görür. Tozunu hayal bile edemiyorum. Yani bu bölgeye el bombası koymaktır. Bayındır, yazlık kışlık sebze üretiyor. Burada yaşayanların yüzde 99’u geçimini tarımla sağlıyor. Kum ocağı açılırsa burada tarım tozundan toprağından etkilenir. Sağlıklı bir üretim kalmaz. Çiftçiyi kredi borçlarıyla bitiremediler. Böyle bitirirler. Tarım ürünlerini yüzde yüz ithal ederler artık. Yapılmasına karşıyım, bütün Bayındır olarak bölgeye sahip çıkacağız” dedi. l İSTANBUL