13 Nisan 2021 Salı, 13:22

Salgın sebebiyle 2021 etkinliklerini çevrim içi olarak düzenlemeyi planlayan Apple’ın ilk lansmanı nisan ayı içerisinde gerçekleşecek.

Etkinliğin tarihi açıklanmazken Apple'ın sesli asistanı Siri, ''Bir sonraki Apple etkinliği ne zaman?'' sorusuna yanıt verdi. Siri tarafından Apple'ın nisanda düzenlemesi beklenen özel etkinliğin tarihi paylaşıldı.

NİSAN ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

MacRumors'un aktardığına göre Siri, ''When is the next Apple Event?'' (Bir sonraki Apple etkinliği ne zaman?) sorusuna "Özel etkinlik, 20 Nisan Salı günü Cupertino, CA’daki Apple Park’ta. Tüm ayrıntıları Apple.com’dan öğrenebilirsiniz" cevabını veriyor.

Buna göre Apple'ın yeni ürünlerinin ve donanımlarının tanıtılacağı lansman 20 Nisan Salı günü gerçekleşebilir. Fakat Siri'nin cevabındaki açıklamalar ve yönlendirdiği tüm ayrıntılar Apple'ın internet sitesinde yer almıyor.

Apple, bu etkinlikte Mini LED'li iPad Pro modellerini, AirTags takip aksesuarlarını ve diğer yeni ürünlerini görücüye çıkartması bekleniyor.