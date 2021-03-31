Apple'ın bağımsız teknik servis programı Türkiye'ye de geliyor

31 Mart 2021 Çarşamba, 09:02

Türkiye'de Apple cihazlarını güvenli bir şekilde tamir ettirmek isteyen kullanıcılar, kısıtlı sayıda seçeneğe sahipti. Apple kullanıcıları, varolan Apple merkezlerinden birine gidip cihazının tamir edilmesini bekliyordu. Ancak Apple, ABD'deki müşterilerine sertifikalı bağımsız teknik servisler sağlıyor.

Apple bu programını bir çok yeni ülkeyi de kapsayacak şekilde genişletiyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de var. Artık Türkiye'de Apple tarafından eğitilmiş, servis sertifikası verilmiş yetkili servisler olacak.

SERTİFİKALARI OLACAK

Bu kişiler kendi işletmelerini yönetecek ve Apple ile bir bağları olmayacak. Ancak sertifikalarını Apple'dan aldıkları için cihazlar bu noktalarda tamir ettirilebilecek.

Log'un aktardığı habere göre Apple'ın bu yeni sistemine dahil olmak için katılımda bulunmak gerekiyor.

Şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama şöyle:

“Apple’ın bağımsız onarım programına katılmanın bir maliyeti yok. Yeni programa katılabilmek için işletmelerin onarımları gerçekleştirebilecek Apple’dan sertifikalı bir teknisyene sahip olması gerekiyor.

Basit sertifikasyon süreciyse ücretsiz olarak sunuluyor. Daha fazla bilgi edinmek ve başvurmak için support.apple.com/irp-program sayfasını ziyaret edin.

Koşullara uygun onarım işletmeleri; Apple’ın orijinal parçaları, araçları, eğitimleri, onarım kılavuzları ve tanılama bilgilerine AASP’lerle aynı maliyet karşılığında sahip olacak.”