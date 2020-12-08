Bir süredir organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan'ın ameliyat tarihi belli oldu

08 Aralık 2020 Salı, 11:07

Arabesk müziğin ünlü ismi Hakan Taşıyan, geçtiğimiz aylarda sağlık problemleriyle gündeme gelmişti.

Dün Hakan Taşıyan için organ nakline karar verildiğini duyuran şarkıcı Onur Akay, bugün de organların bulunduğunu duyurdu. Taşıyan için her şey normal giderse böbrek ve karaciğer nakli yapılacağını belirten Akay, “biten böbrekleri için ömür boyu diyalize bağlı yaşayacağı da ifade ediliyor” dedi.

“DUALARINIZA İHTİYACI VAR”

Konuyla ilgili kendi internet sitesinde bir yazı yazan Onur Akay, “Sağlık Bakanlığı’nın ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın da yakından takip ettiği değerli sanatçı arkadaşımız Hakan Taşıyan için, sevindirici gelişmeler yaşanıyor. Çoklu organ yetmezliği nedeni ile büyük sıkıntılar yaşayan Hakan Taşıyan için organ bulundu ve 9 Aralık 2020 Çarşamba günü ameliyata alınıyor. Ankara Şehir Hastanesi’nde ameliyata hazırlanan Taşıyan için her şey normal giderse, böbrek ve karaciğer nakli yapılacak. Biten böbrekleri için ömür boyu diyalize bağlı yaşayacağı da ifade ediliyor. Değerli sanatçımızın ameliyat sürecini başarılı bir şekilde atlatması için, dualarınıza ihtiyacı var. Allah’tan acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.