Bir ülkeden daha Rus aşısı Sputnik V’ye onay

23 Şubat 2021 Salı, 13:06

Kırgızistan'da Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısına onay verildi. Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İlaçlar ve Tıbbi Cihazlar Departmanı'nda Sputnik V aşısının tescil edilerek kitlesel aşılama için onaylandığı belirtildi.

Bugüne kadar aşılanma sürecinin yapılmadığı Kırgızistan'da son 24 saatte vaka sayısı 72 artarak 86 bine, iyileşenlerin sayısı 76 artarak 82 bin 879'a ulaştı. Şimdiye kadar Covid-19 nedeniyle bin 460 kişi hayatını kaybetti.