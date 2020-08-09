‘Bir Yalnızlık Şarkısı’ vizyonda

09 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

“Bir Yalnızlık Şarkısı” isimli Türk romantik komedi filmi de cuma günü itibarıyla Türkiye çapında 100 salonda gösterime girdi.

Filmin senaryosu ve yönetmenliği Ahmet Levent Pala’ya ait. İnfiniti Sahne işbirliği ile vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Emre Taştekin, Nur Erkul, Lila Gürmen, Serkan Ayıköz, Sarp Bozkurt, Mert Asker, Umut Temizaş, Zeynep Coşkun, Erdem Sakalıbüyük, Can Yılmaz, Selin Yüzseven gibi isimler bulunuyor.

Filmde bir şarkı sözü yazarının yeni şarkısını yazmaya çalışırken karşılaştığı 4 farklı aşk hikâyesi iç içe anlatılıyor.