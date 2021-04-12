Bir yılda 20 bin 971 hektar orman zarar gördü

12 Nisan 2021 Pazartesi, 12:17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına, ülkemizde meydana gelen orman yangınları ve bu yangınlarda tahrip olan alanların iyileştirilmelerine yönelik yapılan çalışmaların detaylarıyla açıklanması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Ömer Fethi Gürer önergesinde, “2020 yılında yangına maruz kalan tarım ve orman alanlarının hektar ölçümü nedir? Yangına maruz kalan tarım alanlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir? 2020 yılı tarım alanlarında yaşanan yangınlardan dolayı ürün kaybı ve bu ürünlerin maddi kayıp bedeli ne kadardır? Orman yangınları nedeni ile zarar gören alanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda işçi olarak çalıştırılan kişiler geçici işçi midir? Geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınması düşünülmekte midir? 2016 yılından itibaren orman yangını sonucu tahrip olan alanlar içerisinde, tekrardan ağaçlandırılan ancak verim alınamayan orman alanı miktarı ne kadardır?” sorularını yöneltti.

1 YILDA 3 BİN 399 ORMAN YANGINI MEYDANA GELDİ

Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020 yılında Ülkemiz genelinde 3 bin 399 adet orman yangını meydana geldiğini ve bunun neticesinde 20 bin 971 hektar orman alanının zarar gördüğünü açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yangına maruz kalan tarım alanlarının iyileştirilmesi için yapılan çalışmalara yönelik soruya, “Orman dışı tarım ve iskân alanlarındaki yangınların söndürülmesi, ilgili Belediye İtfaiyelerinin sorumluğundadır.” şeklinde cevap verdi.

Gürer’in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin verdiği rakamlar olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Gürer’in 2015 ve 2019 yılları arasında ülkemizde gerçekleşen yangın sayısı ve bu yangınlar neticesinde zarar gören alanların miktarını sorduğu önergeye Bakan tarafından verilen yanıtta, 01.01.2015 tarihinden 31.12.2019 tarihini kapsayan 5 yıllık süreç zarfında 12.604 adet orman yangını neticesinde 41 bin 344 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtilmişti. Bakan’ın güncel olarak verdiği 2020 yılını kapsayan rakamlarda orman yangını sayısı önceki 5 yılın ortalamasına göre yüzde 34 artarken zarar gören alan miktarı ise yüzde 153 arttığı gözlendi.

Gürer tarafından 2020 yılında tarım alanlarında yaşanan yangınlardan dolayı ürün kaybı ve bu ürünlerin maddi kayıp bedelinin ne kadar olduğuna yönelik soruyu ise Bakan Pakdemirli yanıtsız bıraktı.

YANGIN VE ZARAR ARTIYOR

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ömer Fethi Gürer, “2002’de bin 471 olan orman yangını sayısı, 2017’de 2 bin 411, 2018’de 2 bin 167 ve 2019’da bu rakam 2 bin 688’e kadar yükseldi. 2020 yılında ise Bakanın açıklamasına göre 3 bin 399 orman yangınının meydana geldiği görülüyor. 2002 yılına göre neredeyse 3 kat daha fazla orman yangını meydana gelmiş durumda. Çoğu, insan eliyle çıkan yangınlara karşı önlemlerin artırılması da zorunlu görülüyor.2008 ile 2017 yılları arasında yıllık ortalama olarak 2 bin 426 orman yangınında 9 bin 75 hektar, yangın başına ise 3,74 hektar alan zarar gördü. 2020 yılında ise 20 bin 971 hektar alanın zarar görmesi, gelinen noktada sorunun boyutunun ne kadar büyüdüğünün de göstergesidir. Unutulmamalıdır ki ormanlar ülkemizin en önemli doğal kaynaklarıdır. Hava kirliliğinin önlenmesi, iklim yapısı üzerine etkisi, doğal dengeyi sağlaması, erozyonu önlenmesi ve su rejimini düzenlemesi gibi birçok kolektif faydası vardır. Orman yangınları ile ciğerlerimiz yanmaktadır. Teknolojik gelişmeler neticesinde takip imkânlarının arttığı bir ortamda yangın sayılarının bu denli artması, orman yangınlarını önlemek için daha titiz ve yoğun mücadele verilmesi gerektiğinin göstergesidir.” diye konuştu.

Gürer, orman yangınları ile büyük ekonomik kayıpların da oluştuğunu belirtti.

BAKAN, GEÇİCİ İŞÇİLERE YEŞİL IŞIK YAKMADI

Orman yangınları nedeni ile zarar gören alanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda geçici işçi olarak görev alanların daimi işçi kadrosuna alınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya ise Bakan Pakdemirli, “Orman yangınları nedeni ile zarar gören alanların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarda hem geçici işçi hem de daimi işçi çalışmaktadır. Orman Genel Müdürlüğümüzde görevli geçici işçilerin, geçici işçi statüsünden sürekli işçi statüsüne geçirilmeleri kanuni bir düzenleme ile mümkündür.” şeklinde cevapladı.

VERİM ALINAMAYAN AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI YOK

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından, 2016 yılından itibaren, orman yangını sonucu tahrip olan alanlar içerisinde, tekrardan ağaçlandırılan ancak verim alınamayan orman alanı miktarına ilişkin sorulan soruya cevap veren Pakdemirli, “2016 yılından itibaren orman yangını sonucu tahrip olan alanlar içerisinde, tekrar ağaçlandırılan ancak verim alınamayan orman alanı bulunmamaktadır.” dedi.