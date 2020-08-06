‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyasının detayları belli oldu

06 Ağustos 2020 Perşembe, 15:11

Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası gecesinin detayları belli oldu!

Beşiktaş ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası kapsamında 9 Ağustos’ta Vodafone Park'ta bir gece düzenleyecek. Bağış kampanyası gecesi Kanal D’den yayınlanacak.

Vodafone Park'ta 9 Ağustos 2020 Pazar günü saat 22.00'de gerçekleşecek ‘Bırakmam Seni’ bağış kampanyası gecesi Kanal D ekranlarında yayınlanacak programla gerçekleşecek. Programın sunuculuğunu Yılmaz Erdoğan gerçekleştirecek. Beşiktaşlı birçok sanatçının da yer alacağı programda yönetim kurulu, eski futbolcular, futbol takımı, kadın futbol takımı, erkek kadın basketbol takımı, hentbol takımı, tekerlekli sandalye basketbol takımı ve birçok ünlü isim katılacak.

Organizasyon basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.