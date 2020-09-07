Biri eski emniyet amiri, diğeri komiser: Yurtdışına kaçarken yakalandılar
Edirne sınırında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin eski emniyet amiri İbrahim Emre, diğerinin de eski komiser Ramazan Haktan Helvacı olduğu öğrenildi.
Edirne ve Keşan emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma kapsamında, 3 kişinin Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunduğunu belirledi.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin "Futbolda şike kumpası" davasında yargılanan ve 3 Temmuz'daki duruşmada, "yurt dışına çıkış yasağı" şartıyla serbest bırakılan eski emniyet amiri İbrahim Emre, bir diğerinin de aynı davada tutuksuz yargılanan eski komiser Ramazan Haktan Helvacı olduğu belirlendi. Haktan'ın ayrıca FETÖ'ye ilişkin farklı davalarda da yargılandığı öğrenildi.
Diğer şüphelinin de memurluktan ihraç edilen Muhammet Emre olduğu tespit edildi.
Zanlılar, emniyete götürüldü.
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