‘Biri Hiçbiri Binlercesi’
Biri Hiçbiri Binlercesi; İtalyan yazar Luigi Pirandello’nun 1909’da yazmaya başlayıp 1925’te tamamladığı, 1924’te yazdığı bir mektupta eseri için “...en acı ve mizah dolu” sözlerini kullandığı en ünlü romanı.
“Tımarhaneye girmeyi göze aldım - ileride göreceğimiz gibi, hepimiz aldık - ama bu da yetmedi bize. Yaşamımızı da tehlikeye atmalıydık, sonunda iyileşip sağlığın yolunu (biri, hiçbiri, binlercesi) bulabilmem için. Ama bunları sırası gelince anlatacağız.” Kitaptan...
Biri Hiçbiri Binlercesi; İtalyan yazar Luigi Pirandello’nun 1909’da yazmaya başlayıp 1925’te tamamladığı en ünlü romanı. Pirandello, 1924’te yazdığı bir mektupta eseri için “...en acı ve mizah dolu” sözlerini kullanacaktır.
Babasının kurduğu bankanın geliriyle rahat bir yaşam süren Vitangelo Moscarda’ya bir gün karısı burnunun sağa doğru çarpık olduğunu söyleyince tüm dünyası altüst olur.
Kendisinin o güne kadar gördüğü ve sandığı gibi olmadığını, başkalarının gözünden yansıtılmış çoğul ve uçucu bir gerçekliği kişileştirdiğini anlar.
Bu farkındalık, başkalarının ön yargılarından bağımsız “bir” kimlik için çılgınca bir arayış içindeki Moscarda’nın deliliğe doğru ilerlerken tuhaf biçimde özgürlüğe kavuşmasını sağlayacaktır...
Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından okurlarla buluşturulan yapıtın çevirisi Şadan Karadeniz’e ait.
Video Haberler
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
- Ölümüne bahşiş kamerada! Gelin arabasının üzerine atladı
- Kapadokya’da peribacalarına çirkin saldırı
- İkizdereli köylüleri şoke eden olay!
- Korku dolu anlar! Dev hortum kamerada
- Barış Terkoğlu'ndan canlı yayına damga vuran konuşma
- Antalya'da skandal görüntüler! Silahlar susmadı
- Ataşehir'de skandal olay! Ekiplerin gözünden kaçmadı
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den HDP saldırısına ilişkin açıklama
- SADAT ve Onur Gencer hakkında çarpıcı iddia
- Zirve çatlak yarattı
- PKK’dan nefret ettiğim için yaptım
- Ali Sunal'dan Güldür Güldür skeci hakkında açıklama
- HDP İzmir il binasına saldırı: 1 kişi yaşamını yitirdi
- Veyis Ateş kararını verdi
- Peker'in iddialarının ardından Ateş'ten yeni hamle
- O tweet’leri neden şimdi attı?
- HDP'li Ertuğrul Kürkçü saldırganları açıkladı