Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mars'a gidecek uydusu başarıyla fırlatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gezegenin hava durumunu ve iklimi üzerinde çalışmalar yapmak için Mars'a göndereceği uyduyu başarılı bir şekilde fırlattı.

cumhuriyet.com.tr
20 Temmuz 2020 Pazartesi, 05:08
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BAE, Mars'a yönelik misyonunu Pazartesi günü TSİ 00:58'de başlattı..

Geçen haftaki iki grişim kötü hava şartları nedeniyle iptal edilmek zorunda kalınmıştı.

1,3 tonluk Hope (Umut) adı verilen uydu, Japonya'nın Tanegaşima uzay üssünden bir H-2A roketiyle fırlatıldı.

Uydu, 500 milyon kilometrelik yolculuk sonunda, Şubat 2021'de BAE'nin kuruluşunun 50. yıldönümünde Mars'a ulaşabilir.


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