Birleşik Kamu-İş’ten Cumhuriyet Savcılarına çağrı: ‘Gericilere karşı Anayasa’yı uygulayın’

28 Temmuz 2020 Salı, 15:29

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Balık, Atatürk’e lanet okuyan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Gerçek Hayat isimli dergide yer alan “Hilafet için toparlanın” çağrısına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. “AKP ve gerici çevreler karşı devrimlerle laik Türkiye Cumhuriyeti rejimini değiştirerek, dini esaslara dayalı bir rejim kurmayı amaçlamaktadır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu gerici çevreler; Cumhuriyeti yıkacaklarını, hilafeti getireceklerini, şeriatçı bir düzeni kuracaklarını ilan ederek; anayasal rejimi hedef almaktadırlar. AKP’nin gerici politikaları karşısındaki sessiz kalınmayacaktır. Atatürk’ü ve Cumhuriyetin kurucu kadrosunu hedef alarak ve onlara ‘lanet’ okuyacak kadar saldırganlaşanlara; ‘Demokrasi ve laikliği kaldıracaklarını’, ‘Hilafeti yeniden ilan edeceklerini’ ve ‘şeriat’ sloganları atarak Cumhuriyeti yıkacaklarını açıkça ve aleni bir şekilde söylemekten çekinmeyenlere karşı Cumhuriyet Savcıları derhal görevlerini ve Anayasa hükümlerini uygulamalıdırlar. Unutulmamalıdır ki Cumhuriyet sahipsiz değildir!”



