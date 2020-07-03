Birleşmiş Milletler 75. Yılını “streetart” sokak sanatı ile kutluyor!
Birleşmiş Milletlerin 75’inci kuruluş yıldönümü için kuruluşun İsviçre’deki yerleşkesinde kutlamaların ekolojik ve şiirsel bir anlatımla yapılması kararlaştırılınca, streetart’ın ilginç sanatçısı Saype’ye başvuruldu.
Fransız vatandaşı olan ancak yaşamını İsviçre’de sürdüren Saype “streetart”ı farklı bir biçimde hayata geçiriyor. Sanatçı kendi ürettiği ekolojik boyalar ile büyük alanları boyuyor ve tüm boyamalarında dünyaya barış ve huzur dileyen mesajlar veriyor.
El sıkışan kolları ile ünlü olan sanatçı, BM’nin 75’inci kuruluş yılı nedeniyle altı bin metrekare alanı kendi özel boyası ile boyayarak çocukların nasıl bir dünya istedikleri mesajını verdi. Saype farklı çalışmaları ile dünyanın farklı şehirlerinde önemli mesajlar içeren çalışmalarını yoğunlukla sürdürüyor.
Bir Türk kızıyla evli olan sanatçının hayalleri arasında İstanbul’da dev alanları boyamak da var, bu konudaki çalışmalarını sürdüren sanatçı kendisini dünyanın barış elçileri arasında görüyor.
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