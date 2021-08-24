BM'den 'Taliban'ın gerçekleştirdiği infazlarla' ilgili açıklama

24 Ağustos 2021 Salı, 14:44

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan'da Taliban'ın sivilleri yargısız olarak infaz ettiği, kadınları kısıtladığı ve yönetimi protesto edenlere karşı ciddi suçlar işlediğine dair güvenilir raporlar aldığını söyledi.

Bachelet İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada infazlara ilişkin ayrıntı vermedi ancak Cenevre forumuna Taliban'ın faaliyetlerinin yakından takip edilmesi için bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

“TEMEL BİR KIRMIZI ÇİZGİ OLACAK”

Bachelet, Taliban'ın kadınlara yönelik yaklaşımının "temel bir kırmızı çizgi" olacağını söyledi.

Bachelet, Pakistan ve İslam Birliği Teşkilatı'nın talebi üzerine forumun acil toplantısında, "Kadınlar, gazeteciler ve son yıllarda öne çıkan sivil toplum liderleri ciddi korku içerisindeler. Taliban yönetimi altında geçmişte sistematik olarak yaşanan ciddi hak ihlalleri ve son aylarda yaşanan ölüm ve saldırılar göz önüne alındığında, Afganistan'da bulunan çok sayıda etnik ve dini azınlık da şiddet ve baskı riskiyle karşı karşıya" dedi.

“BEDELİNİ ÖDEMESİ GEREKİR”

Afganistan hükümetinin üst düzey diplomatlarından Nasir Ahmad Andisha ülkede milyonlarca insanın korku içerisinde yaşadığı "belirsiz ve korkunç" bir durum olduğuna vurgu yaparak Taliban'ın yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini söyledi.

Bağımsız BM insan hakları uzmanları yaptıkları ortak açıklamada "kapı kapı dolaşarak evleri arayan" Taliban'ın yaptırımlarından korkan çok sayıda kişinin saklanmaya çalıştığını bildirdiler. Açıklamada, "Aramalar, tutuklamalar, taciz ve korkutma adımlarının yanı sıra mülke el koyma gibi vakalar bildirilmeye başlandı" denildi.

Kaynak: Reuters