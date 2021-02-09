Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verileri ortaya koydu: Pandemi ile gıda krizi kötüleşti

09 Şubat 2021 Salı, 14:01

Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan son verilere göre; dünya gıda fiyatları ocakta altı buçuk yılın zirvesine çıktı. FAO, gıda fiyat endeksinin aralık ayına göre yüzde 4,3 artışla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.

SEKİZİNCİ DEFA ARTIŞ KAYDETTİ

FAO’nun yayımladığı Gıda Fiyat Endeksi ocak ayında art arda sekizinci defa artış kaydederek hububat, şeker ve bitkisel yağ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle 2014 yılının temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Ocak ayında bitkisel yağ, Aralık 2012'den bu yana en yüksek fiyatına ulaşarak yüzde 5,8 arttı. Endonezya ve Malezya'da “aşırı yağışlar ve göçmen işgücünde süregelen kıtlıklar ve uzun süreli grevler nedeniyle” palmiye yağı üretiminin beklenenden daha düşük gerçekleştiği bilgisi paylaşılırken Arjantin'de soya yağı ihracatının düştüğü de belirtildi.

EN ÇOK ARTAN GIDA FİYATI: MISIR

Tahıl fiyat endeksi aylık yüzde 7,1 artış gösterirken en çok artan gıda fiyatıysa mısır oldu. Asya ve Afrika'dan gelen güçlü pirinç talebi de güçlü fiyat artışının hız kazanmasına neden oldu. Şeker fiyat endeksiyse aralık ayına göre yüzde 8,1 daha yüksek oldu. FAO, süt ürünleri fiyat endeksinin yüzde 1,6 oranında arttığını söyledi. Raporda, et fiyat endeksinin aralık ayına göre yüzde 1,0 oranında arttığı da belirtildi.

AÇLIK KRİZİ

BirGün’ün aktardığına göre, Dünya Ekonomi Forumu’nun toplantısında söz alan BM Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü Beasley de, her yıl 9 milyon can alan açlık sorununun salgınla birlikte daha da kötüleştiğine dikkat çekerek, gıda tedarik zincirlerinin direncinin artırılması çağrısı yaptı.

Beasley, “Pandemi, gıda tedarik zincirlerinin üzerindeki baskıyı artırarak zaten devam etmekte olan açlık krizini daha da kötüleştiriyor. Özellikle okulların kapalı olması çocuklarda kötü beslenme riskini ciddi oranda artırdı” ifadelerini kullandı.

50 YILIN EN YÜKSEK ORANI

Salgının ilk başladığı dönemde BM’nin yayımladığı raporlar, 2019’da 135 milyon kişinin açlıkla boğuştuğu dünyada önümüzdeki dönemde bu sayının 265 milyona yakın olabileceği yönünde sonuçlar veriyor. Uzmanlara göre salgının yaratacağı açlık, son 50 yılın en yüksek oranı olabilir.