Birleşmiş Milletler: Kaşıkçı davası şeffaf bir biçimde yürütülmedi; gerekli cezalar verilmedi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Suudi Arabistan'a Kaşıkçı davasının yeterince şeffaf yürütülmemesi ve suçun sorumlularının tam anlamıyla cezalandırılmaması nedeniyle tepki gösterdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, "Bu davanın hukuk sürecinde yeterince şeffaf davranılmadı. Suçtan sorumlu olanlar yargılanmalı ve işledikleri suça uygun bir ceza almalıdır" dedi.
BM Sözcüsü idam cezasına karşı olduklarını hatırlatırken, suçluların gerekli cezayı almadıklarına inandıklarını dile getirdi. T24'ün haberine göre, Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin sanıkları affetmesiyle, 5 kişiye verilen idam cezaları 20'şer yıl hapse dönüştü
Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'deki İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Suudi yetkililer tarafından öldürülmüştü. Birçok bağımsız soruşturma cinayet emrini Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın verdiği sonucuna varmıştı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan'da görülen davada, 5 kişiye 20'şer yıl hapis cezası verildi. Duruşmada 3 kişi de 7 ila 10 yıl arasında hapis cezası aldı.
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