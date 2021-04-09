‘Birlikte daha güzeliz, daha güçlüyüz!’

09 Nisan 2021 Cuma, 04:00

HLAG 2011 yılından beri düzenlenen ve sadece davul çalan kadınların katılımına açık uluslararası bir yarışma. Enstrüman seçiminde cinsiyetin değil yatkınlığın önemini ifade etmeyi ve geleceğin davulcularının müzik sektörüne kazandırılmasına öncülük etmeyi amaçlayan yarışma, bu yıl Leyan Senay’ın organizatörlüğünde Türkiye’de ilk kez düzenleniyor.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında davulcular Volkan Öktem, Alp Doğan Türeci ve Lale Kardeş yer alıyor. Başvurular 18 yaş altı ve 18 yaş üstü olmak üzere iki ayrı kategoride değerlendiriliyor.

Katılımcıların kendi belirledikleri şarkıya çekecekleri üç dakikalık davul performansı videosunu, 12 Nisan’a kadar hitlikeagirlcontest.com adresindeki formu doldurarak göndermeleri gerekiyor.

Leyan Senay, Belçika doğumlu, bağımsız bir davulcu ve davul eğitmeni. Enstrümanıyla arasındaki bağı “Davul ikinci lisanım gibi, sinirimi, mutluluğumu, heyecanımı bu dille ifade edebiliyorum” sözleriyle anlatıyor ve ekliyor: “En güzeli de ne biliyor musunuz? Bu dil evrensel ve bu sayede dünyanın diğer ucundaki insan dahi hislerime ortak olabiliyor. Asla yalnız hissetmiyorum çünkü benim yanımda olan, benim dostum olan bir enstrüman var.”

Davul çalan kadın sayısının hem dünya hem de Türkiye genelinde oldukça az olduğunu belirten Senay, bunun nedenlerine dair ise şunları söylüyor:

“Bu tamamen yıllardır süregelen kalıplaşmış önyargılar ve toplumların ataerkil sisteminden kaynaklanıyor. Ve bizler artık bu gidişata dur diyeceğiz, hep birlikte önümüzdeki önyargılardan oluşan bu barikatları yıkıp hayallerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz.”

Yarışmanın, kadının toplumdaki yeri ve görevleri için belirlenen klişeleri yıkmayı hedeflediğini belirten Senay, özellikle meslek tanımlarında kadınların cinsiyetinin vurgulanmasını eleştirerek şu ifadeleri kullanıyor:

“Aslında bu ötekileştirmeden başka bir şey değil. Kadınların bu mesleklerde profesyonel ve başarılı olamayacakları düşüncesini resmen topluma alt metin olarak sunan son derece önyargılı ve tehlikeli bir zihniyet. Benim amacım HLAG Türkiye ile ülkemizde artık bizlere kadın davulcu değil, davulcu ya da müzisyen denilmesini sağlamak, kadınların isterse her mesleği layıkıyla yapabileceğini göstermek ve bu bilinci herkese aşılamak. En azından bizlerden sonraki nesiller bu önyargılara maruz kalmasın ve bizlerin yaşadığı zorlukları yaşamasın istiyorum.”

Senay, bir insan için hayatını belli bir şeye adamaya karar vermenin çok ciddi bir dönüm noktası olduğunu söylüyor ve davul çalmak isteyen kadınlara “Asla hayallerinin peşinden koşmaktan vazgeçmesinler” sözleriyle sesleniyor. Leyan Senay, davul çalan ya da çalmak isteyen her yaş grubundan tüm kadınları HLAG TR dayanışma topluluğuna davet ediyor: “Bana @hitlikeagirltr isimli Instagram hesabından ulaşabilirler. Birlikte daha güzeliz, daha güçlüyüz!”