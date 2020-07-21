Bisiklet kazasında yaşamını yitiren Umut Gündüz’ün ailesi: ‘Umut’un ölümü örnek olmalı’

21 Temmuz 2020 Salı, 13:29

Umut Gündüz, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında 75. Yıl Şehir Hipodromu yanındaki yoldan Eryaman istikametine bisikletiyle ilerlerken, arkasından gelen araba ona çarptı. Umut çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, plakası düşen aracın sürücüsü durmayıp yoluna devam etti. O sırada arkadan gelen başka bir araç da sürücüsünün frene basmasına karşın duramayarak Umut’a vurdu. Hastaneye kaldırılan Umut, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

‘İNSAN CANI BU KADAR UCUZ DEĞİL’

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, plakadan ulaştığı araç sürücüsünü yakaladı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü hakkında işlem başlatıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet’e konuşan Umut’un amcası Oğuz Gündüz, “Umut 19 yaşındaydı, sporcuydu ve üniversite sınavına girmişti. Sonucunu bekliyordu. Bisiklet sporuyla özel olarak ilgileniyordu. Amacı da spor akademisinden mezun olup sporcu olmaktı” dedi. Sürücünün aşırı alkollü olduğuna ve hızlı araç kullandığına dikkat çeken Gündüz “Biz ailesi olarak diyoruz ki bu sadece bizim başımıza gelmiş bir olay değil. Yollar güvensiz, sürücüler dikkatsiz, bisikletlileri umursamıyorlar. Umut zaten gitti. Biz örnek bir dava olarak, hak ettiği cezayı almasını istiyoruz. İnsan canı bu kadar ucuz değil. Bu kişinin 6 ayda, 2 yılda çıkmasını istemiyoruz” diye konuştu.