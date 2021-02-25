BİSİM ağı Gaziemir’e ulaştı

25 Şubat 2021 Perşembe, 11:20

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir’e kazandırdığı, Sevgi Yolu’ndaki ve Festival Alanı’ndaki 2 BİSİM istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’de büyük bir eksikliği gidermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. İlçedeki istasyon sayısının yakın zamanda artacağının müjdesini veren Başkan Halil Arda, “Hafta sonlarını bisiklet üstünde geçiren bir bisikletsever olarak Gaziemir’e BİSİM’i kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu bir başlangıç. BİSİM Gaziemir’de iki istasyonla hizmet vermeye başlayacak. İki istasyon yeterli görünmeyebilir, İZULAŞ Genel Müdürü Arda Şekercioğlu’ndan hızla bu sayının artırılmasını isteyeceğiz. Abdullah Arda Meydanı ve Emlak Bankası Konutları’na da iki istasyon yapılacak. Ama özellikle ilçemizdeki tek bisiklet yoluna sahip olan Sarnıç Bölgesi’nde bir istasyon düşünülmemiş olmasını bir eksiklik olarak görüyorum. Sarnıç İzban İstasyonu ile Sarnıç merkez arasına da iki istasyon ilave edebilirsek bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın da bisikletle İZBAN’a ulaşmalarını sağlamış oluruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e ve belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BİSİM istasyonlarında yaşama geçirilen QR kod ile temassız kiralama sisteminin ilk defa Gaziemir’deki istasyonlarda kullanıldığını anlatan Arda, ilçeye yeni bisiklet yollarının kazandırılacağının da bilgisini paylaştı. Arda şunları söyledi:

“QR kod teknolojisi ilk kez burada, Gaziemir’de kullanılıyor. Sistem QR kod ile çalışacak. Gerekli işlemler temassız, BİSİM kartı olmadan, kredi kartı ile yapılacak ve bisikletin kilidi açılacak. BİSİM’i getirdik ama bisiklet yollarıyla ilgili büyük bir eksikliğimiz var. İzmir Büyükşehir Belediyemizin Gaziemir’e yeni bisiklet yolları kazandırma çalışması var. Keşke imar planları, geçmiş yıllarda bisiklet yolları düşünülerek yapılsaydı. Yine de geç kalmış sayılmayız.”

Gelişen teknoloji ile insanların çok hızlı bir hayat yaşadığını, bu durumun insanın doğasına uygun olmadığını söyleyen Başkan Arda, “Bisikleti hayatımıza sokmamız gerekiyor. Hayatımızı birazcık yavaşlatmamız gerekiyor. Teknolojiyle birlikte büyük bir hızla yaşıyoruz. Bizim bünyemiz bu hıza uygun değil. Teknolojideki bu hız hayatımıza öyle bir yansıyor ki sıkıntılar yaşıyoruz. Bisiklet aslında hayatımızı yavaşlatacak, spor yapıp sağlıklı kalmamızı sağlayacak bir ulaşım aracı olarak hayatımıza giriyor. BİSİM’in Gaziemir’e hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Sevgi Yolu’nda bulunan BİSİM İstasyonu’nda düzenlenen açılış törenin ardından Başkan Halil Arda, açılışa katılanlarla birlikte belediye binasına kadar bisiklet sürdü.