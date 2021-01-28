Bitcoin 32,000 dolar sınırında

28 Ocak 2021 Perşembe, 08:54

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.96 düşüşle 31,211.04 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 9.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 592 milyar dolardan 580 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle Perşembe gününün erken saatlerinde 923 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 59 birimin değeri düşerken, düşenlerden 7 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,349 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,304 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 139 milyar dolara yükseldi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Ethereum tabanlı blockchain çözümleri 80 Çin şehrinde yer alacak" başlıklı analizinde, "İşletmelerin Ethereum tabanlı kurumsal çözümler oluşturmaları için bir temel görevi gören açık kaynaklı protokol katmanı olan BSN ile birlikte Ethereum tabanlı kurumsal ve iş çözümleri, BSN'nin Çin'deki halka açık şehir düğümleri aracılığıyla 80'den fazla farklı şehirde kullanıma sunulacak" dedi ve ekledi:

"En büyük kripto para borsası fonu Grayscale, yalnızca üç günde 2.0 milyar ABD dolarının üzerinde kripto varlıklar daha alarak toplamda 26.6 milyar dolarlık kripto varlıklara sahip oldu.

"CoinShares'e göre, Bitcoin alımları 2021’de şimdiye kadar toplam yapılan kripto para alımlarının yüzde 97’sini oluşturuyor. Dijital varlık yatırım ürünlerinin yüzde 83’ünü Bitcoin oluştururken, BTC yatırım ürünleri toplam ticaret cirosunun yüzde 6.5’ini temsil ediyor."



