Bitcoin 34 bin doları aştı
7 bin 150 dolardan başladığı 2020 yılını 28 bin 950 dolardan kapatan Bitcoin 2021'in ilk günlerinde ise rekor üstüne rekor kırdı. Bitcoin 34 bin dolar seviyesini aştı.
2020 yılına 7 bin 150 dolarla başlayan kripto para Bitcoin 2021 yılının ilk gününde 29 bin 400 doları aşmıştı. Bitcoin, dün 30 bin doları aşarak gördüğü yeni tarihi zirvesinin ardından 31 bin doların da üzerine çıkarak 33 bin 108 seviyesine ulaşmıştı.
Bitcoin’de bugün yeni rekor seviye ise 34 bin 42 dolar oldu. Rekordan sonra gerileyen Bitcoin, 33 bin 795 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.
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