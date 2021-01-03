Bitcoin 34 bin doları aştı

03 Ocak 2021 Pazar, 12:19

2020 yılına 7 bin 150 dolarla başlayan kripto para Bitcoin 2021 yılının ilk gününde 29 bin 400 doları aşmıştı. Bitcoin, dün 30 bin doları aşarak gördüğü yeni tarihi zirvesinin ardından 31 bin doların da üzerine çıkarak 33 bin 108 seviyesine ulaşmıştı.

Bitcoin’de bugün yeni rekor seviye ise 34 bin 42 dolar oldu. Rekordan sonra gerileyen Bitcoin, 33 bin 795 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ediyor.