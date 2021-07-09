Bitcoin, Dogecoin ve Ethereum'da son durum: Çin'den Binance kararı!

09 Temmuz 2021 Cuma, 11:23

Kripto para piyasaları son 24 saatte değer yüzde 2.2 değer kaybı yaşadı. Bitcoin'deki değer kaybı yüzde 1'in altında kalırken, BTC'nin fiyatı 32 bin 966 dolar oldu. Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 4.6 oldu. ETH'nin fiyatı 2 bin 120 dolar seviyelerine indi. Ripple'daki düşüş yüzde 3'ü bulurken, XRP'nin fiyatı 61 cent oldu. Dogecoin ise yüzde 7 değer kaybı yaşadı. DOGE'un fiyatı 20 cent oldu.

ÇİN'DEN BINANCE KARARI

Çin kripto para yasağını Binance'i kapsayacak şekilde genişletti. NTV'nin haberine göre; Çinli kullanıcılar Binance sitesine erişimin engellendiğini bildirdi.



Ayrıca, API çağrıları de engelleniyor bu nedenle uygulamadan da Binance'e erişim sağlanamıyor. Huobi ve OKEx gibi rakip borsaların işlemlerinde şimdilik problem gözükmüyor.

İngiltere, gerekli izinlere sahip olmadığı gerekçesiyle Binance'in ülkedeki operasyonlarını durdurmuştu.

