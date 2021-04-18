Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Kripto paralarda büyük düşüş (18 Nisan 2021)
Bitcoin ve Ethereum fiyatları yüzde 10 civarında düşüş gösterdi. İşte kripto para piyasalarında son durum.
Bitcoin, pazar gününü yüzde 10'a yakın düşüşle karşıladı. Bitcoin, 55.900 dolar seviyesine gerilerken, Ethereum yüzde 11’den fazla düşüşle 2.216 dolar seviyesine düştü.
Altcoinlerde de durum farklı değil. Ripple, yüzde 17 düşüşle 1.32 dolara gerilerken, Litecoin'deki düşüş yüzde 17'yi de aştı. Litecoin, 262 dolar civarında işlem görüyor.
Son bir haftada gösterdiği yükselişle gündeme gelen Dogecoin'deki düşüş yüzde 26 civarında. Dogecoin, 0.26 dolardan işlem görüyor.
BTC REKOR TAZELEMİŞTİ
Bitcoin’in 14 Nisan'da gün içerisinde 65-66 bin dolar seviyelerinde rekor tazelemişti.
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