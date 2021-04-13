The Guardian analiz etti: Bitcoin’in rekor artışında Naci Ağbal detayı

13 Nisan 2021 Salı, 10:57

The Guardian gazetesi, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden almasının kripto paralara etkisini değerlendirdi. ‘Türkiye’deki ekonomik çalkantı Bitcoin çılgınlığını tetikledi’ başlığı taşıyan analizde, “Merkez Bankası'na iki yıldan kısa süre içinde dördüncü bir başkan atandığı ve TL'nin 2018'deki döviz krizinden bu yana değerinin yarısını kaybetti. Yatırımcılar kripto para birimine yöneldi” denildi.

ENFLASYONDAN KORUNMA UMUDU

Haberde, Naci Ağbal’ın görevden alınma kararının ‘şok duyuru’ olarak nitelendirildi. “Enflasyon son 6 ayın en yüksek seviyesine yükseldi ve işsizlik yüzde 12.2 ile yüksek seyirde devam ediyor. Son ekonomik karmaşa, yatırımcıların Bitcoin’in yükselişinden kazanma ve enflasyonda korunma umuduyla ülkede kripto para işlemlerinde artışa yol açtı” değerlendirmesinde bulunuldu.

Ağbal’ın görevden alındığı hafta sonunu vurgulayan haberde, ilk birkaç günde 23 milyar lira değerinde kripto para işlem gördüğü ve verilerin 2020'nin aynı zaman dilimindeki 1 milyar liraya karşılık geldiği belirtildi.

GOOGLE’DA ARAMA REKOR SEVİYEDE

Naci Ağbal’ın görevden alınma kararından önce Google’da kripto para birimi aramalarının zirveyi gördüğü aktarıldı. Haberde, “Türkiye'nin kripto para birimlerine ilgisi birkaç yıldır istikrarlı bir şekilde artıyor, çünkü bunlar büyük ölçüde enflasyondan etkilenmeyen sınırlı kaynaklar olarak görülüyor. Şimdiye kadar Ankara, dijital para alanını düzenlemek veya vergilendirmek için herhangi bir hamle yapmadı. Bu durum Türkiye’nin genç ve teknoloji meraklısı nüfusunun cazibesine katkıda bulunduğu” aktarıldı.

The Guardian, Erdoğan’ın son yaptığı çağrıyı ise ‘AKP’nin ülkedeki son yıllarda yaşanan ekonomik kargaşaya önemli etkileri oldu’ şeklinde değerlendirdi.