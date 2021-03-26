İstanbul merkezli 3 ilde bitcoin dolandırıcılığı operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen bitcoin dolandırıcılığına yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurduğu, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiği ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8’ini yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.
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