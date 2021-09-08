Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Kripto paralarda büyük fırtına (8 Eylül 2021)
Bitcoin'de hareketli saatler yaşanıyor. Salı günü yüzde 10'dan fazla düşüş yaşanan Bitcoin ifiyatları, yeni güne yatay bir seyir izleyerek başladı.
Kripto para piyasalarında büyük hareketlilik yaşanıyor. Bitcoin, salı gününü yüzde 10'dan fazla düşüşle tamamladı. Bitcoin fiyatları 46 bin dolara kadar gerilerken, El Salvador Başkanı Nayib Bukele düşen fiyatları fırsat bilerek 150 yeni Bitcoin aldıklarını söyledi.
Kripto paraların genelinde salı günü bir düşüş yaşanırken Ethereum 3 bin 400 dolara, Litecoin 180 dolara ve XRP 1,10 dolara geriledi.
Bloomberg HT'nin haberine göre; salı günü yaşanan satış Temmuz sonundan bu yana Bitcoin’in yüzde 75’lik yükselişinde yaşanan en büyük kırılmalardan oldu. Kripto paraların piyasa değeri ise 24 saatte 280 milyar dolara yakın düştü.
En son 23 Ağustos’ta 50 bin doların üzerini gören Bitcoin, sonrasında 46 bin dolara kadar gerilemişti. Buna rağmen Temmuz ortasından bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazanan Bitcoin, salı günü 52 bin dolardan 43 bin dolara kadar geriledikten sonra çarşamba günü 46 bin dolar civarında işlem görüyor.
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