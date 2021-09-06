Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum (6 Eylül 2021)

06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:41

El Salvador, Bitcoin ATM’leri kurmaya ve yurttaşlarının kripto parayı dolara çevirmesini kolaylaştırmaya çalışıyor. Bu dönüşümün sağlanması için 150 milyon dolarlık bir fon oluşturan El Salvador, aynı zamanda hükümetin dijital cüzdanlarını indiren vatandaşlarına kimlik numaralarını doğruladıkları takdirde 30 dolar değerinde Bitcoin vereceğini açıkladı.

Twitter ve Reddit’de El Salvador’un Bitcoin kanununu desteklemek için başlatılan kampanya sonrasında Bitcoin pazartesi günü 51 bin doların üzerine tırmandı.

En son 23 Ağustos’ta 50 bin doların üzerini gören Bitcoin, sonrasında 46 bin dolara kadar gerilemişti. Buna rağmen Temmuz ortasından bu yana yüzde 70'ten fazla değer kazanan Bitcoin, 30 bin dolardan 51 bin 700 dolara tırmandı.