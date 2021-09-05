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'ALLİUM MARDİNENSE' İSMİNİ VERDİK

Prof. Dr. Akan, buldukları bitki türünü bilim dünyasına kazandırdıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, yeni türlerin de keşfedilmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Türkiye'nin yumrulu soğanlı bitkiler açısından çok zengin bir gen kaynağına sahip olduğunu aktaran Akan, şöyle devam etti:

"Bilimsel çalışmalarımızı tamamlayıp ve dünyadaki literatürünü araştırdıktan sonra bizim bu bitkinin, diğerlerinden yapısal olarak farklı bir karakter olduğunu bilim dünyasına kanıtladık. Çalışmamız, dünyanın en önemli prestijli botanik dergilerinden biri olan Finlandiya'nın Annales Botanici Fennici dergisinde yayınlandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bitkimizle ilgili makale dergide yayınlandı. Türkiye'nin birçok yerinden yeni bitkiler keşfettim ama doğup büyüdüğüm şehir olan Mardin'den bilim dünyasına kazandırmış olmanın ayrı bir sevincini ve heyecanını yaşıyorum. Kendi şehrimize vefa borcu olsun diye bitkiye bilimsel adıyla 'Allium mardinense' ismini vermiş olduk. Türkçe karşılığı olarak da bitkiye Zinnar soğanı adı verildi."