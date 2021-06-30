Bitcoin son 3 yılın en kötü çeyreğinde

30 Haziran 2021 Çarşamba, 09:31

Bitcoin, Nisan ortasında 64 bin 869 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördükten sonra 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 40'tan fazla değer kaybederek 2018 yıl sonunda beri en kötü çeyreklik performansına hazırlanıyor.

30 BİN DOLAR CİVARINA GERİLEMİŞTİ

2021’in ilk çeyreğini Elon Musk’ın Twitter paylaşımları ve Bitcoin yatırımıyla yüzde 100’den fazla kazançla kapatan Bitcoin, 14 Nisan’da tüm zamanların zirvesine ulaştıktan sonra hızlı bir düşüşle Haziran ayında 30 bin dolar civarına gerilemişti.

MUSK BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞÜ NASIL TETİKLEDİ

Bloomberg HT'nin derlemesine göre, Elon Musk’ın Bitcoin macerası, Aralık ayında Twitter’da Tesla’nın bilançosunu Bitcoin’e taşımanın mümkün olup olmadığını sormasıyla başladı. MicroStrategy CEO’su Michael Saylor ise Musk’a “Eğer hissedarlarına 100 milyar dolar değerinde bir iyilik yapmak istiyorsan bilançonu dolardan Bitcoin’e taşımalısın.” cevabını vermişti.

Michael Saylor ile Twitter konuşmasından yaklaşık 1 ay sonra Musk, Twitter profiline Bitcoin etiketi ve emojisi koymuş, bu hareketle beraber Bitcoin neredeyse yüzde 15 yükselerek 36 bin doları geçmişti.

Musk, aynı gün erken saatlerde Twitter’da yaptığı “Dogue” görseli paylaşımıyla da Dogecoin rallisini de tetiklemişti. “Dogecoin halkın kripto parasıdır.” diyen Elon Musk, Clubhouse'daki bir sohbet odasında ise "Bitcoin'i 8 yıl önce almalıydım partiye geç kaldım." demişti.

Musk, Aralık ayında Bitcoin ile ilgili ilk tweet paylaşımını yaptığında kripto para 23 bin dolar civarında bulunuyordu. Son olarak, Tesla’nın 1 milyar dolar değerinde Bitcoin almasıyla beraber, kripto paranın değeri 47 bin dolar seviyesini aşarak geçen sürede iki katına çıkmış oldu.

Elon Musk, Nisan ortasında Twitter’dan yaptığı bir paylaşım ile Bitcoin madenciliğinin yüzde 50’sinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleşmesi ve bu pozitif eğilimin devam etmesi halinde Tesla’nın Bitcoin işlemlerini yeniden başlatacağını söylemişti. Bitcoin'deki düşüş de bu paylaşım ile beraber başlamıştı.

ÇİN'DEN BANKALARA KRİPTO YASAĞI

Çin'in en büyük 3. bankası olan Agricultural Bank of China'nın yayımladığı bir açıklamayla kripto para işlemleri için kendi hizmetlerinin kullanılmasına yasak getirdiği belirtilmişti. Böylelikle Çin hükümetinden gelen hamlelerden sonra ilk kez bir banka Çin'de ilgili işlemlere yasak getirmişti.

MADENCİLER KAÇIYOR

Aralarında Hashcow ve BTC.Top’un da bulunduğu kripto para madencileri, Çin hükümetinin Bitcoin madenciliğiyle ilgili yasaklamaları sonrasında ülkedeki operasyonlarını durdurmuştu.

Başkan Yardımcısı Liu He’nin başkanı olduğu Devlet Konseyi komitesi yaptığı bir açıklamada finansal riskleri azaltmak için bu kararın alındığını belirtmişti. Konsey böylece ilk defa kripto para madenciliğini hedef almış oldu. Çin’deki işletmeler küresel kripto para madenciliğinin yüzde 70’inden sorumlu.

Kripto para Borsası Huobi, Çin’deki müşterileri için madencilik ve alış-satış işlemlerini durdurduğunu ve diğer ülkelerdeki operasyonlarına odaklanacağını söylemişti.