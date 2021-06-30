Dolarda son durum
İstanbul serbest piyasada dolar 8,7300 liradan, avro 10,4000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,7280 liradan alınan dolar, 8,7300 liradan satılıyor. 10,3980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 10,4000 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,7280 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3720 lira olmuştu.
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