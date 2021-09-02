Bitcoin yeniden zirveye tırmandı
Kripto para borsasında Bitcoin 50 bin doların üzerine çıktı.
Bitcoin yatırımcısının gözü 20 Ağustos'tan bu yana 50.000 dolarlık kritik seviyede. Bu seviyenin kalıcı olarak kırılması durumunda yatırımcı algısının da olumlu yönde değişmesi bekleniyor.
Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 6 yükselerek 50.152 dolara yükseldi.
Yükseliş alt coinlerde de etkili olurken; ripple 1,26 dolar, ADA 3,05 dolar seviyesindeyken, SOL 117 dolardan ve litecoin ise 184 dolardan işlem görüyor.
CARDANO'DAN YENİ REKOR
Bugün bir diğer dikkat çeken yükseliş ise piyasa değeri bakımından 3. sırada yer alan Cardano'da (ADA) yaşandı. Cardano günlük yüzde 11 yükselişle 3.07 dolara çıktı.
Böylece Cardano yeni tarihi zirvesine ulaştı. Bu yükselişte 12 Eylül'de gerçekleşecek 'Alonzo' güncellemesine yönelik olumlu beklentiler etkili oldu. Güncellemeyle Cardano ağı gelişmiş akıllı kontrat çözümlerini ve DeFi uygulamalarını desteklemeye başlayacak.
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