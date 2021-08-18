Bitcoin'de son durum: Düşüşe geçti

Kripto paralarda son durum... En büyük işlem hacmine sahip 100 kripto para biriminden 89'u değer kaybetti. Bitcoin bu sabah 45 bin 400 dolardan işlem gördü.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:18
Bitcoin'de son durum: Düşüşe geçti
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Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 89'u son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı.

Ethereum'daki düşüş yüzde 3.7'yi buldu. Ethereum 3.060 dolara kadar geriledi. Tether 1 dolar, Binance Coin 415 dolardan işlem görüyor.

Dolar güne 8,43 TL, euro 9,89 TL, sterlin 11,60 TL'den başladı. 

Altın piyasası ise ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarına odaklanmış durumda. Altının ons fiyatı bu sabah itibariyle 1792 dolar. İstanbul serbest piyasada gram altın 485, çeyrek altın 797 liradan satılıyor. 


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