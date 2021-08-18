Bitcoin'de son durum: Düşüşe geçti

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:18

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 89'u son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı.

Ethereum'daki düşüş yüzde 3.7'yi buldu. Ethereum 3.060 dolara kadar geriledi. Tether 1 dolar, Binance Coin 415 dolardan işlem görüyor.

Dolar güne 8,43 TL, euro 9,89 TL, sterlin 11,60 TL'den başladı.

Altın piyasası ise ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarına odaklanmış durumda. Altının ons fiyatı bu sabah itibariyle 1792 dolar. İstanbul serbest piyasada gram altın 485, çeyrek altın 797 liradan satılıyor.